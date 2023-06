Agent krijgt 2 jaar cel met uitstel voor verkrachting van Tinderdate: “Het feit dat de vrouw eerst ‘ja’ had gezegd en naderhand ‘nee’, is geen excuus”

“Onze ploeg van 30 heeft de hele nacht doorge­werkt”: Na 21 uur lost Fluvius stroompan­ne in de haven op

Na 21 uur werken en een lange nacht doorploeteren is Fluvius erin geslaagd om de stroompanne in de Antwerpse haven te beteugelen. Die begon donderdagmiddag toen een schakelpost in de Wilmarsdonksteenweg explodeerde. Zo’n 1.500 klanten zaten lang zonder elektriciteit. “Dat zo’n cabine explodeert is echt een grote uitzondering.”