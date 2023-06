Agent krijgt 2 jaar cel met uitstel voor verkrachting van Tinderdate: “Flirterige berichten geven meneer geen carte blance”

“Mee naar huis gaan bij een eerste Tinderdate is een signaal.” Die uitspraak van de openbare aanklager heeft de rechtbank in Antwerpen zwaar afgestraft. Het openbaar ministerie had de vrijspraak gevraagd voor een 33-jarige politieman die tercht stond voor verkrachting. De rechtbank dacht er echter anders over.

De 31-jarige M. had in oktober 2021 via de datingsapp Tinder contact gekregen met politieman J. uit Merksem. Na een verkenningsronde met flirterige chatberichten maakten ze een afspraak. De vrouw had wel al laten verstaan dat ze geen seks wilde: “Ik wil gewoon een toffe avond, seks is een no go.”

Volgens de openbare aanklager had de vrouw bij de agent thuis toch ingestemd met seks. Hij zag geen bewijzen voor een verkrachting en vroeg de vrijspraak voor J. “Mee naar huis gaan met je Tinderdate is een signaal”, vond de mannelijke procureur. Hij suggereerde ook dat de Tinderdate verliep in de stijl van ‘Fifty shades of grey’. Daarbij zou de vrouw geboeid zijn met de handboeien van de agent en hardhandig gepenetreerd zijn, twee keer. “Mocht u zich slecht gevoeld hebben, was je na die eerste keer wel naar huis gegaan”, meende de procureur.

Blauwe plekken

Cedric Monheim, advocaat van het 31-jarige slachtoffer, reageerde vol ongeloof op het pleidooi van de openbare aanklager. “Mijn cliënte stuurde inderdaad flirterige berichten, maar dat geeft meneer geen carte blance.”

Toen de vrouw enkele dagen later bij de dokter langsging, stelde die verschillende blauwe plekken vast, onder andere op de venusheuvel. Het slachtoffer raakte in problemen op haar werk, moest van job veranderen en volgt ondertussen al geruime tijd psychologische begeleiding.

Hoe moet je je verdedigen tegen iemand die eerst ‘ja’ zegt en later ‘neen’? Beklaagde in de rechtbank

J. en zijn advocate Oriana Van Wely bevestigden dat er een afspraak was gemaakt voor een BDSM-avond. Volgens de politieman hadden ze vooraf een duidelijk stopwoord afgesproken. Hij zei in de rechtbank dat hij zich machteloos voelt: “Hoe moet je je verdedigen tegen iemand die eerst ‘ja’ zegt en later ‘neen’?” Naast twee jaar cel met uitstel moet hij zijn slachtoffer ook een schadevergoeding van 3.000 euro betalen.

