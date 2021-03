Agent gaat in beroep vrijuit voor buitensporig geweld tijdens arrestatie: “Onvoldoende bewijs dat trap tegen hoofd opzettelijk was”

Antwerpen Uitbater ‘t Fonteintje die cannabis­plan­ta­ge houdt, komt weg met voorwaarde­lij­ke straf

11:03 De uitbater van restaurant ‘t Fonteintje op de hoek van de Kerkstraat en de Lammekensstraat in Antwerpen-Noord is veroordeeld, omdat hij boven zijn eetgelegenheid een cannabisplantage had opgezet. Die werd twee jaar geleden ontdekt, nadat er brand was uitgebroken. De man maakte zich daarnaast ook schuldig aan witwas. Hij kreeg ruim drie jaar cel met uitstel. Een vermogen van 81.000 euro werd verbeurd verklaard. Eerder had het parket nog vier jaar effectief gevorderd.