Afvalophaling start uur vroeger tijdens zomer

Twee jaar nadat school instort op Nieuw Zuid zijn slachtof­fers nog steeds niet uitbetaald: “Door uw uitgelekte brief is alles vertraagd”

De meest verhitte discussie op de gemeenteraad van maandagavond ging over het uitbetalen van de slachtoffers en hun nabestaanden van de ingestorte school op Nieuw Zuid. Die uitbetaling is twee jaar na de ramp nog niet gebeurd. Schepen Annick De Ridder (N-VA) en oppositieraadslid Peter Mertens (PVDA) geven elkaar de schuld waarom die uitbetaling zo traag verloopt. “Dat is uw nalatenschap in dit dossier.” - “Neen, dat is úw nalatenschap.”