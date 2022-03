Afsprakensysteem stadsloketten terug operationeel na storing

Antwerpen Kwart minder kilometers en 90% minder CO2-uit­stoot: 7 grote firma’s bundelen leveringen in Antwerpen

In Antwerpen is het project CULT van start gegaan, een samenwerking tussen - momenteel - zeven grote bedrijven die hun leveringen aan winkelpunten en particulieren in de stad Antwerpen bundelen en op een duurzame manier laten uitvoeren door bpost. Volgens de initiatiefnemers is het project goed voor een kwart minder gereden kilometers en 90 procent minder CO2-uitstoot in vergelijking met de huidige situatie.

16 maart