Afscheid van LGBTQIA+-pionier Paul Rademakers (102) in kathedraal: “Geen plechtigheid is lang genoeg om te beschrijven wat Paul betekent voor onze gemeenschap”

ANTWERPENNiemand heeft in Antwerpen - en bij uitbreiding de rest van het gewest - meer betekent voor de LGBTQIA+-gemeenschap dan Paul Rademakers. Vorige week overleed hij op zijn 102 jaar in het zorgcentrum waar hij al zestien jaar verbleef. Zaterdag werd er ingetogen afscheid van hem genomen in de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in het hartje van zíjn stad. “Paul was zelf katholiek, vond naastenliefde de belangrijkste pijler van zijn geloof en heeft zijn naasten dan ook altijd erg geliefd, én geholpen.”

De regenboogvlag op het altaar van het Antwerps katholiek hoofdkwartier. De katholieke kerk in Antwerpen heeft de LGBTQIA+-gemeenschap omarmt en faciliteert de afscheidsplechtigheid van diens boegbeeld Paul Rademakers. Niemand beter dan boezemvriend Denis Bouwen, de eerste voorzitter van vzw en koepelorganisatie Het Roze Huis - later ‘Çavaria’ - kan het lange leven van Paul in kaart brengen.

Zielsgenoten helpen

“Geen enkele plechtigheid is lang genoeg om te kunnen beschrijven wat Paul allemaal betekent heeft voor de holebigemeenschap in ons land”, benadrukt Denis. “Meteen na de oorlog leerde Paul een Engelsman kennen, Tom, ze zijn tien jaar samen geweest. Het was niet gemakkelijk om in de jaren veertig, vijftig, zestig openlijk homo te zijn. Homo’s bestonden niet, of ze waren enkel het voorwerp van spot of veel erger. Ze leefden onder de radar en gingen dikwijls traditionele huwelijken aan. Paul niet, en hij wilde zielsgenoten daarmee actief helpen.”

Denis Bouwen doet het levensverhaal van zijn vriend en mentor uit de doeken.

“Op die manier kwam Paul bij het Cultuur- en Ontspanningscentrum (COC) terecht”, gaat Denis verder. “Daar werd over politiek en cultuur gepraat. Het COC was een verademing voor mensen die nergens anders blijf wisten. Paul had alsmaar de behoefte om als contactpersoon ook buiten de werking van het COC te treden. Daarom richtte hij in de jaren zestig zelfs het GOC op, het Gespreks- en Ontmoetingscentrum. Van daaruit leerde hij mensen zichzelf te aanvaarden via lezingen, voorlichting en gesprekken.”

“Paul wilde mannen die van mannen houden uit de taboesfeer halen. Homofilie - zoals dat toen genoemd werd - werd gezien als een geestesziekte. Gelukkig zijn die tijden intussen ver achter ons. Bij ons, althans. Met zijn voorlichting trok hij niet enkel Antwerpen maar ook de rest van het land door. Hij wilde de visie op het thema homoseksualiteit veranderen. Wat ook de inspiratie was voor Het Roze Huis en Çavaria”, benadrukt Denis.

Feesten op de Badboot

Patrick, die getrouwd is met het nichtje van Paul, sprak tijdens de dienst voor de familie. “Vanaf het moment ik Paul leerde kennen, was ik meteen fan. Er was altijd veel sfeer in huis, en muziek, met piano en klavecimbel. Paul was een grote levensgenieter, die enorm van eten hield en van grote feesten. Ik herinner mij een fantastisch verjaardagsfeest op de Badboot in het Kattendijkdok. Drie dagen later is die boot gezonken. Ik verdenk nog steeds iemand van op dat feest - misschien wel Paul zelf? - de stop uit de boot getrokken te hebben”, glimlacht Patrick. “En Pauls geheim voor zo’n lang leven? Zoals hij het zelf zei: elke dag je ogen openen en blijven ademen.”

Volledig scherm © Klaas De Scheirder

“We hebben Paul met Çavaria eerder al een Lifetime Achievement Award gegeven voor alles wat hij betekent heeft voor de gemeenschap”, neemt Denis terug over. “Verder maakte zijn levensverhaal nog deel uit van Trail Of Stories op Antwerp Pride, verscheen hij in de VRT-documentairereeks ‘Voor de mannen’ van Xavier Taveirne en was hij actief bij de nationale werkgroep ‘Homoseksualiteit en geloof’.”

“Want eind september werd dat platform opgericht samen met de katholieke kerk in Vlaanderen, dat heeft Paul enorm plezier gedaan. Beter laat dan nooit zeker? Want hij komt zelf ook uit een katholiek nest. ‘Ik ben katholiek grootgebracht’, had Paul daar zelf altijd over te zeggen. ‘De belangrijkste pijler van het katholicisme is naastenliefde. En mijn naasten zijn holebi’s. Dus ik blij dat ik mijn naasten lief heb, dat ik mij er actief voor kan inzetten, dat het altijd zin aan mijn leven heeft gegeven’”.

Rechtschapen

Bart Paepen, de pastoor die de plechtigheid leidt, beaamt dat. “In alle gesprekken die ik over Paul heb gehad, is één woord blijven hangen: ‘rechtschapenheid’. In de Bijbel is dat de hoogste titel, voor figuren als koning David en Jozef. Iemand wordt niet zomaar rechtschapen genoemd. We moeten allen dankbaar zijn dat we iemand als Paul onder ons hebben gehad. Die rechtschapenheid geeft hij nu door aan ons. Het is aan ieder van ons om daar iets mee te doen”, benadrukt de pastoor, terwijl de regenboogvlag schittert in het goddelijk licht van de kathedraaltoren.

Volledig scherm Denis brandt een kaarsje voor Paul. © Klaas De Scheirder

