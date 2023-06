Afbraak Leugenbergbrug en nieuwe aansluiting op A12 op lange baan geschoven: “Nochtans was dit voor automobilisten en fietsers win-win over hele lijn”

Koninklijk Atheneum doet dit weekend dienst als feestloca­tie met dj Nico Morano: “Vijf uur lang egoïstisch mijn eigen ding doen in prachtige zaal”

Feest vieren op unieke locaties of venues die absoluut niet met dansen geassocieerd worden. Dat is het concept achter ‘Ontourage’ van de bekende house-dj Nico Morano (42). Dit weekend passeert hij de prachtige Zaal AthenA van het Koninklijk Atheneum Antwerpen, die volledig in vlammen opging twintig jaar terug. “Feestvarkens willen meer dan ooit beleving, ze willen elke keer iets anders zien, dat bieden we aan met Ontourage.”