Advocaten vragen vrijspraak voor Antwerpse ‘Fight Club’: “Freefighting is als SM, je kiest er zelf voor”

Futsal Rode Duivels Roberto Martinez duimt voor Rode Duivels Futsal: “Deze groep verdient een beloning in Finland”

9:10 Dinsdagavond spelen de Rode Duivels Futsal de beslissende kwalificatiewedstrijd voor het Europees kampioenschap 2022 in Nederland. In en tegen Finland moet er in een rechtstreeks duel gewonnen worden om bij de beste twee landen in de poule te eindigen. Groepsfavoriet Italië is al zeker van deelname aan het EK.