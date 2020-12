Advocaten tonen met ‘The Belgian Confession Tapes’ aan hoe onschuldige plots moord bekende: “Ge moogt nog 100 keer zeggen dat het verzonnen is. Niemand gaat u geloven”



Kan een onschuldige een moord tot in de kleinste details bekennen als de speurders hem maar lang genoeg onder druk zetten? Zeker en vast. In ‘The Belgian Confession Tapes’, zoals de advocaten de zaak noemen, wordt aangetoond hoe speurders een minderbegaafde jongeman voor een moord in Temse laten opdraaien. «Dit is uw laatste kans om de waarheid te zeggen. Het is alles of niks.»