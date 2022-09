Advocaten klagen optreden politie en parket aan in anti-drugsoperatie Sky ECC: “Procureur wast informatie wit"

Antwerpen/Schilde“We zijn met een kluitje in het riet gestuurd en vragen de vrijspraak van onze cliënten.” In de Antwerpse rechtbank werden deze ochtend de pleidooien in het proces over de drugsgerelateerde ‘money drops’ afgerond met een nieuwe klachtenregen over het optreden van de politie en parket tijdens operatie Sky ECC. Daarbij werd een chatdienst gekraakt die drugscriminelen gebruikten om te overleggen. Acht verdachten die tot één miljoen euro van een drugskartel uit de Balkan zouden hebben bijgehouden, riskeren celstraffen van 40 maanden tot 12 jaar.