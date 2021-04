Advocaten blijven El Kaouakibi verdedigen, maar zware straffen en verbeurdverklaring eigendommen dreigen

Antwerpen Adoptiewet voor holebi’s bestaat 15 jaar: “Draagmoe­der kan ook na geboorte nog op beslissing terugkomen, waardoor je continu in angst leeft”

20 april Het is vandaag exact 15 jaar geleden dat de Belgische adoptiewet werd aangepast voor holebi’s. Ondanks die wet blijft de weg naar het oudergeluk lang. Kevin (24) en Joffrey (29) startten vorige maand de adoptieprocedure. Het koppel vertelt openlijk over hoe moeilijk het ook vandaag nog is om als holebi te adopteren en op welke hindernissen ze botsen. “Hopelijk kunnen we over enkele jaren iedereen vertellen dat we vader zijn geworden”, zegt Kevin.