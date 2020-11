Advocate ondervraagd in witwasdossier rond populaire brasserieën

Advocate Tanja S. (47) werd maandag opgepakt in het kader van een onderzoek naar het witwassen van drugsgelden. De bende rond Youssef R. en zijn jeugdvriend Brahim Z. werd eind september opgerold omdat zij via de haven ladingen cocaïne zouden hebben binnengesmokkeld. Tanja S. is in dit drugsdossier de advocate van Youssef R.

De opbrengsten van de cokehandel zouden zijn witgewassen via hun horecazaken zoals de vroegere Kaasboerin in Deurne, De Hoge Boom in Kapellen en De Kroon in Zandhoven. Het parket startte daarvoor een apart witwasonderzoek op. In dat dossier werd ook Alain S., mede-eigenaar van de horecazaken, opgepakt en aangehouden. De man mocht na uitgebreide verklaringen aan de speurders de gevangenis na enkele weken verlaten. Hij zou de schuld voor het vermeende witwassen in de schoenen van de andere verdachten en van de vroegere advocate van de vennootschap, zijnde Tanja S., hebben geschoven.