Advocaat van ‘Dikke Nordin’ wil rechters laten getuigen op wrakingsproces: “De hooghartigheid van het parket is stuitend”

Lees meer over de Antwerpse drugsmaffia in ons dossier.

“Hebt ge er iets van begrepen? Of ga je seffens koffie drinken met de procureur om te weten wat je mag schrijven?” Met die sneer naar de journalisten verlieten advocaten Hans Rieder en Louis De Groote maandagmiddag het Antwerpse hof van beroep. Het zit hen hoog dat de procureur “hooghartig” elk protest tegen zijn manier van werken wegwuift.

Wat is er gebeurd? Op het proces tegen de drugsbende van Frank De Tank en Nordin El Hajjioui vorderde de procureur straffen tot 15 jaar opsluiting voor de opdrachtgevers Nordin El Hajjioui en Ermir N. (Cinco). Op hun vraag had Frank de Tank minstens zes ladingen cocaïne uitgehaald. “De Tank” legde daarover bekentenissen af en riskeert daarom maar 8 jaar cel.

De procureur had zijn vordering neergeschreven in een nota van 33 bladzijden. Bij de inleiding in mei 2021 had de procureur weliswaar beloofd die nota schriftelijk over te maken aan de advocaten, net zoals zij ook hun opmerkingen schriftelijk aan de procureur zouden toesturen.

Wrakingsverzoek

Op het proces zelf op 10 februari 2022 las de procureur die nota netjes voor maar weigerde hij naderhand zijn papieren aan de advocaten te geven. Daarop diende advocaat Louis De Groote namens Nordin El Hajjioui een wrakingsverzoek in tegen de rechters.

Volgens Louis De Groote en zijn collega Hans Rieder heeft de procureur contractbreuk gepleegd. Hans Rieder: “Als een advocaat niet of te laat conclusies neerlegt, kan de rechter hem sanctioneren. Als de procureur dat doet, vluchten de rechters weg. Door niet in te grijpen tegen de procureur kunnen de rechters niet meer onafhankelijk oordelen in het dossier tegen Nordin El Hajjioui. Daarom hebben wij hen gewraakt.”

De nota van 33 bladzijden was een synthese van alle strafbare feiten uit een dossier van enkele duizenden bladzijden. De twee advocaten zagen een parallel met de werking van het hoogste gerechtshof, het Hof van Cassatie. Ook daar is het gebruikelijk dat de procureur-generaal nooit een schriftelijke nota neerlegt. Die kwalijke praktijk wordt veralgemeend naar de rechtbank van eerste aanleg in Antwerpen vonden de advocaten.

Rechters getuigen

De Antwerpse procureur trok zich niets aan van die kritiek en ook dat zinde Rieder niet. “De hooghartigheid van het parket is stuitend. De procureur vindt dat hij tegenover niemand verantwoording moet afleggen, ook niet tegenover de rechters.”

Advocaat Hans Rieder suggereerde dat de rechters van de drugskamer AC8 “onder tafel” wel de nota van 33 bladzijden krijgen doorgespeeld van de procureur. “Desnoods moeten die rechters maar eens komen getuigen op dit wrakingsproces.”

Of het zover komt, weten we maandag. Dan oordeelt het hof of het drugsproces tegen Frank de Tank en co door dezelfde rechters mag worden voortgezet, of dat zij moeten worden vervangen.