Advocaat opgepakt bij Operatie Sky, mag gevangenis verlaten

Jawad H. is stagiair-advocaat en medewerker van de bekende strafpleiter Pol Vandemeulebroucke. Bij de grote Sky-operatie op 9 maart kreeg Jawad H. thuis en in zijn kantoor op de Britselei in Antwerpen een huiszoeking. De speurders troffen een Sky-telefoon aan waarmee op een extra-beveiligde manier berichten konden worden uitgewisseld. Er werd ook een grote hoeveelheid cash geld, enkele tienduizenden euro’s, gevonden.

“Heel tevreden”

Advocaat Sven Mary die Jawad H. bijstaat, is zeer tevreden met de beslissing van de onderzoeksrechter. “Dit is een eerste stap naar de voorwaardelijke vrijlating. Voor Jawad is een hele opluchting. Drie maanden in de gevangenis is voor zo'n jongeman een zware dobber. Hij kan nu even op adem komen. Daarna bekijken wij hoe wij zijn verdediging verder kunnen aanpakken, te beginnen met de tuchtprocedure.”