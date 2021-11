Advocaat nabestaanden Julie Van Espen vraagt assisenproces achter gesloten deuren: “Lijkt mij beter dat familie in media niet meer geconfronteerd wordt met alle gruwelijke details”

Steve Bakelmans zal vanaf maandag 13 december officieel terechtstaan voor de verkrachting van en moord op Julie Van Espen. Vandaag vond evenwel al een preliminaire zitting plaats in het Antwerpse Vlindepaleis. Tijdens een dergelijke zitting wordt definitief beslist welke getuigen er tijdens de zitting zullen worden opgeroepen en krijgen alle partijen de kans om eventuele procedurele bezwaren in te dienen.

Opvallend was dat meester John Maes, die de familie van Julie bijstaat, expliciet vroeg om het volledige proces achter gesloten deuren te houden. Dat zou dus betekenen dat er geen pers aanwezig zou mogen zijn in de zittingzalen. “De wet voorziet die mogelijk aangezien een van de aantijgingen ‘verkrachting’ is,” aldus Maes. “Deze vraag sluit ook aan bij voorzieningen die we kunnen terugvinden in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens evenals bij de aanbeveling die de Hoge Raad voor de justitie heeft gedaan inzake de zaak Van Espen.”

Bescherming van familie

“Maar bovenal sluit de vraag aan bij de open brief die de ouders van Julie Van Espen hebben overgemaakt aan alle politici met de suggestie dat het sluiten van de deuren in dergelijke zaken eigenlijk de regel zou moeten zijn in plaats van de uitzondering,” ging Maes nog verder. “Het is ongebruikelijk, maar niet onmogelijk. Mij lijkt het beter dat de familie niet meer in de media geconfronteerd worden met alle gruwelijke details rondom de dood van Julie.”

Verder verliep de zitting vlot en leken burgerlijke partijen, verdediging en het parket geen problemen te hebben met de suggesties die gedaan werden voor aanpassingen aan de getuigenlijst. Meester Maes liet nog weten dat de moeder, broer en zus van Julie hebben aangegeven er niet emotioneel toe in staat te zullen zijn om als getuige op te treden tijdens het proces.

Uitzonderlijk, maar niet eerste keer

Wel zullen mogelijk drie vriendinnen van Julie het woord nemen als getuigen, terwijl zij eerst nog niet als zodanig waren aangemeld. Graag zouden zij een filmpje en enkele foto’s van hun overleden vriendin willen laten zien. Bij wijze van eerbetoon, maar eveneens om te schetsen wat voor persoon zij was.

Voor de rest zal het getuigenverhoor tijdens het proces de gebruikelijke volgorde volgen, waarbij aangevangen wordt met de speurders die de eerste vaststellingen hebben gedaan en waarbij geëindigd zal worden met de moraliteitsgetuigen van de beklaagde, Steve Bakelmans.

Of het hof daadwerkelijk in zal gaan op de vraag van een zitting achter gesloten deuren, zal pas op de eerste dag van de zitting, dus maandag 13 december, bekendgemaakt worden. Marlies Vercammen en Dimitri De Beco, de advocaten van Bakelmans wilden geen commentaar geven op de vraag van meester Maes. Volgens persmagistraat van het hof van beroep Jo Daenen zijn er in het verleden al assisenprocessen achter gesloten deuren verlopen, soms gedeeltelijk. Het is dus uitzonderlijk, maar niet zonder precedent.

