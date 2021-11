Advocaat beschuldigde: “Wie wilde wie bestelen? Als we dat weten is moord opgehelderd."

Wie wilde wie bestelen bij de fatale drugsdeal over 6 kg cocaïne in Grobbendonk? Die vraag leverde dinsdagmorgen op het assisenproces een pittig debat op tussen advocaat Frédéric Thiebaut, die verdachte Miquel Bouterse bijstaat, en de gepensioneerde speurder Guy V.E. Ze gaven mekaar geen duimbreed toe. “Verdorie, u bent met pensioen maar u bent de vossenstreken van een speurder nog niet verleerd”, merkte Thiebaut monkelend op.

Zes kilogram cocaïne te koop voor de prijs van 22.000 euro per kg. Dat was de deal waarvoor Surinamer Miquel Bouterse (38) op 29 september 2017 vanuit Essen (Antwerpen) was afgezakt naar een woning aan de Oude Steenweg in Grobbendonk. Drugsdealer Ronalds Brakmanis (47) zat daar op hem te wachten. De deal draaide uit op een schietpartij waarbij Brakmanis met twee kogels door Bouterse werd doodgeschoten.

Advocaat Frédéric Thiebaut, die beschuldigde Miquel Bouterse bijstaat, legde de speurders zijn scenario voor over het verloop van de ‘ripdeal’.

Frédéric Thiebaut: “Die Brakmanis had cocaïne gebruikt. Hij was opgedraaid en wilde het geld van mijn cliënt stelen. Daarom trok Brakmanis een wapen. Mijn cliënt raakte in paniek. Er is dan geschoten geweest. Mijn cliënt heeft zijn 130.000 euro teruggepakt en is op de vlucht geslagen. Is dat een mogelijk scenario?”

Speurder Guy V.E., een man met een lange ervaring in moordzaken en sinds kort met pensioen, gaf geen duimbreed toe. “Dat scenario is minder aanvaardbaar dan mijn scenario. Mijn scenario kan ik door objectieve elementen onderbouwen, zoals telefoontaps en onderzoek van de nummerplaten.”

Volgens de speurders was het precies beschuldigde Miquel Bouterse die met slechte bedoelingen naar Grobbendonk was gekomen. Hij wilde de zes kg cocaïne stelen van Brakmanis.

Speurer Guy V.E.: “Wie bij een ripdeal zijn tegenstrever van zijn geld wil beroven, zal niet op een herkenbare plaats afspreken. Als Brakmanis de ripdeal wilde plegen, was het minder logisch dat hij afsprak in het huis van Robert Bosman in Grobbendonk. Beschuldigde Miquel Bouterse en zijn opdrechtgever ‘Skye Thunder’ zouden het huis en Bosman gemakkelijk kunnen identificeren. Zij hadden mekaar voordien al leren kennen.”

Robert Bosman gaf inderdaad toe dat hij “Skye Thunder” nog kende uit de tijd dat zij samen muziek maakten in de reggaeband van Rohan Lee.

Volledig scherm Verdachte Miquel Bouterse. © BELGA

Het gebakkelei tussen advocaat Thiebaut en speurder Guy V.E. ging nog even door. Slachtoffer Brakmanis maakte ideel uit van een grote drugsbende samen met Cedric V. en Rostyslav Z. De bende hoorde tot de topdealers in de Kempen.

Advocaat Frédéric Thiebaut drong aan. “Waar is die fameuze 6 kg cocaïne dan gebleven? Mijn cliënt heeft alleen het geld meegenomen. Als we weten waar de drugs gebleven zijn, dan is de ripdeal opgehelderd.”

Speurder Guy V.E. gaf toe dat 1,5 kg van de verdwenen cocaïne mogelijk een half jaar later in het rovershol van de gedode Brakmanis, Cedric V. en Rostyslav Z. werd teruggevonden. Dat rovershol was een chalet niet ver van woning waar de fatale schietpartij had plaatsgevonden.

150.000 nummerplaten

De speurders lieten Thiebaut niet zo gemakkelijk wegkomen met zijn scenario. Waarom had beschuldigde Miquel Bouterse vier jaar gewacht om toe te geven dat hij in 2017 in Grobbendonk slachtoffer was geworden van een ripdeal? Het kostte de speurders heel veel uren zoekwerk om zijn identiteit te achterhalen.

Speurder Kurt R.: “Maar liefst 150.000 nummerplaten hebben wij nagekeken op verkeerscamera’s om een Renault Scenic met nummerplaat eindigend op 501 te vinden. Dat was de nummerplaat die een ooggetuige in Grobbendonk meende gezien te hebben. We vonden geen aanknopingspunt. Tot bleek dat de getuige zich vergist had: de nummerplaat eindigde op 105. Dat was de auto van beschuldigde Miquel Bouterse.”

Deze namiddag komen de bewoners van de woning in Grobbendonk getuigen, net als Robert B., muzikant en contactpersoon van de Surinaamse drugsdealer Skye Thunder.