Advocaat Bert Vanmechelen uit ‘Justice for all’ moet rijbewijs afgeven, maar komt auto toch ophalen: enkele uren in de cel

De politie controleerde dinsdagnacht rond 1.20 uur een chauffeur die zwalpend over de Rijnkaai reed. Bij een alcoholcontrole blies de man positief. De chauffeur in kwestie was advocaat Bert Vanmechelen, bekend van het tv-programma ‘Justice for All’. De Limburgse advocaat logeert deze week in Antwerpen, omdat hij op het assisenhof de verdachte Ashley Van de Velde bijstaat.