Adembenemende beelden tonen hoe waaghals Antwerpse kathedraal beklimt met gevaar voor eigen leven

Antwerpen Tijsmans­tun­nel richting Gent volledig afgesloten door ongeval: verkeer moet snelweg verlaten

In de Tijsmanstunnel op de Ring 2 in Antwerpen is vanmorgen een ongeval gebeurd. Richting Gent is de weg daar volledig versperd, al het verkeer moet de snelweg verlaten. Verkeer op de A12 richting Gent neemt best uitrit 11 Zandvliet en volgt vervolgens de Scheldelaan (N101) tot oprit Lillo, waarna je de Ring richting Beveren opnieuw kan oprijden.

5 december