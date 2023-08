Actievoerders ketenen zich vast op toegangsweg naar Antwerpse luchthaven: “Miljoenen aan subsidies gaan naar privévluchten voor rijken”

PORTRET. Kersvers Wilrijks schepen Alexandra D’Archambeau (31): “In dit vak heb je een olifanten­vel nodig”

Wilrijk heeft met het afscheid van oude rot Werner Theuns een nieuwe schepen voor Openbaar Domein, Financiën en Begroting aangesteld. Liberale lijsttrekker Alexandra D’Archambeau (31) wil ‘met een jonge kijk op politiek’ Wilrijk nog meer omtoveren tot aangenaam fietsdistrict. Maar is haar aanstelling tot districtsschepen gewoon een tussenstop in de klim naar het nationale toneel? “Ik wilde de eerste vrouwelijke premier van het land worden, tot ik zag wat voor bagger je dan over je heen krijgt.”