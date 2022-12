Actievoerders gieten olie en bloed op vloer van Museum voor Schone Kunsten

Antwerpen/Rumst STRAFPLEI­TERS. Cédric Monheim (32), de meester die eerst journalist wilde worden: “Moorde­naars en verkrach­ters verdienen ook verdedi­ging”

“Assisen is toch wel de Champions League van het strafrecht.” Dat is voor Cédric Monheim wel duidelijk na enkele bewogen assisenprocessen dit jaar waarin hij opgemerkte resultaten haalde. Met zijn minzame stijl timmert hij aan de weg om een vaste plek te verwerven tussen de gerenommeerde assisenpleiters. “Ik wilde eigenlijk journalist worden of zeker iets met talen doen. Mijn wijze ouders hebben mij dat afgeraden.” Vandaag staat de jonge strafpleiter nog elke dag versteld tot wat een mens in staat is.

11:07