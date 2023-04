Acties Antwerpse cipiers werpen vruchten af, arresthuis terug open

Futsal Rode Duivels Rode Duivels Futsal winnen eerste barrage met 2-1 van Hongarije: “Maandag wacht er ons een warme avond”

De Rode Duivels Futsal hebben hun eerste wedstrijd in de barrage tegen de Hongaren afgewerkt. In een uitverkochte Roosdaalse sporthal werd er met 2-1 gewonnen. Maandag volgt de return in Debrecen. Indien onze landgenoten voorbij de Hongaren geraken, wacht er hen een tweede groepsfase. De uiteindelijke winnaar van die tweede fase mag naar het WK in 2024.