Acteur Walter Quartier (68) veroordeeld tot 4 jaar cel voor zedenfeiten met dochters

Gepensioneerd acteur Walter Quartier (68) wordt veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf voor de aanranding van zijn twee dochters. De Antwerpse acteur was tot tien jaar geleden een veelgevraagd gastacteur in Vlaamse tv-series. Na de dood van de jongste dochter raapte de oudste haar moed bijeen en klaagde haar vader aan. De rechtbank acht die feiten nu bewezen. De dochter barstte in tranen uit toen de rechter de veroordeling uitsprak.

“Mijn dochters zijn slechte actrices”, reageerde Walter Quartier toen hij eind 2017 na een klacht van zijn oudste dochter werd ondervraagd over verkrachting en aanranding van de eerbaarheid.

De oudste dochter van Walter Quartier (nu 38) stapte naar de politie, een half jaar nadat haar jongere zus op 29-jarige leeftijd in oktober 2016 was overleden. Voor haar was het proces in openbare zitting een opluchting. Eindelijk kon iedereen horen hoe zij en haar zus tijdens hun jeugd hadden afgezien.

De Vlaamse acteur (68) speelde tot tien jaar geleden veel gastrollen in series als FC De Kampioenen, Familie, Gert en Samson, Thuis, Witse en ook in de Nederlandse serie Flodder. Hij was vast verbonden aan het Theater Zeemanshuis in Antwerpen.

De twee dochters zouden in hun kindertijd seksueel misbruikt zijn. De jongste dochter had in haar dagboeken en in gesprekken met haar zus verteld over een groepsverkrachting in de kleedkamer van het theater door haar vader en enkele andere acteurs. Het meisje zou toen 14 zijn geweest.

Bij dochters in bed kruipen

De politie startte een onderzoek, ondervroeg acteurs en luisterde hun telefoons af. Voor de groepsverkrachting werden geen bewijzen gevonden. De psychiater kon niet uitsluiten dat het om een ‘pseudo-herinnering’ ging van de dochter die met psychische problemen kampte. Vader Quartier en de andere acteurs werden voor die betichting buiten vervolging gesteld.

De aanranding van de eerbaarheid van beide dochters acht de openbare aanklager wel bewezen. Zo had Quartier de gewoonte om na een avond doorzakken op café stomdronken bij zijn dochtertjes in bed te kruipen. Dat was wekelijkse kost volgens zijn vrouw. Zij moest haar man geregeld uit bed trekken omdat hij de kleine meisjes bijna versmachtte. Van seksueel misbruik had zij echter nooit iets gezien.

Onmiddellijk aanhouding

De rechtbank sprak vanmorgen haar vonnis uit in afwezigheid van verdachte Walter Quartier. Hij was ook tijdens de pleidooien niet aanwezig. Volgens de rechtbank zijn de feiten bewezen en verdient de 68-jarige acteur daarvoor een effectieve gevangenisstraf van 4 jaar. Hij wordt ook uit zijn burgerrechten ontzet.

De procureur vroeg de onmiddellijk aanhouding van Quartier maar daar ging de rechtbank niet op in.