Acteur Walter Quartier (68) bestraft met 4 jaar cel voor zedenfeiten: “Eigen behoefte belangrijker dan emoties van dochters”

Gepensioneerd acteur Walter Quartier (68) wordt veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf voor de aanranding van zijn twee dochters. De Antwerpse acteur was tot tien jaar geleden een veelgevraagd gastacteur in Vlaamse tv-series. Na de zelfmoord van de jongste dochter raapte de oudste haar moed bijeen en klaagde haar vader aan. De rechtbank acht die feiten nu bewezen. De dochter barstte in tranen uit toen de rechter de veroordeling uitsprak.

“Mijn dochters zijn slechte actrices”, reageerde Walter Quartier toen hij eind 2017 na een klacht van zijn oudste dochter werd ondervraagd over verkrachting en aanranding van de eerbaarheid.

De oudste dochter van Walter Quartier (nu 38) stapte naar de politie, een half jaar nadat haar jongere zus Sophie op 29-jarige leeftijd in oktober 2016 was overleden. Voor haar was het proces in openbare zitting een opluchting. Eindelijk kon iedereen horen hoe zij en haar zus tijdens hun jeugd hadden afgezien.

De Vlaamse acteur (68) speelde tot tien jaar geleden veel gastrollen in series als FC De Kampioenen, Familie, Gert en Samson, Thuis, Witse en ook in de Nederlandse serie Flodder. Hij was vast verbonden aan het Theater Zeemanshuis in Antwerpen.

De twee dochters zouden in hun kindertijd seksueel misbruikt zijn. De jongste dochter had in haar dagboeken en in gesprekken met haar zus en haar psychiater talrijke feiten van seksueel misbruik door haar vader opgerakeld. De feiten gingen al terug tot de leeftijd van 7 jaar. Vader Walter Quartier kwam vaak stomdronken thuis en kroop dan bij zijn dochter in bed. Het meisje was verplicht zonder onderbroekje te slapen.

“Ik heb dat gemaakt”

Een keer had Quartier ook de lakens weggetrokken van zijn slapende, naakte dochter om aan een vriend te tonen wat voor een mooi kind hij wel had. Op latere leeftijd bleef Walter Quartier zijn dochter Sophie als zijn bezit beschouwen. Zo eiste hij dat zijn dochter hem op de mond kuste. Hij kneep ook enkele keren in de borsten van Sophie, in het bijzijn van haar vriend. “Ik mag dat, ik heb dat gemaakt”, was de commentaar van Walter Quartier.

Zowel leerkrachten, vrienden als collega’s beschreven Sophie als een “kwetsbaar vogeltje” dat psychisch zwaar leed onder de tirannieke opvoeding en het seksuele misbruik van haar vader. Zij ontwikkelde een ernstige eetstoornis en ondernam verschillende zelfmoordpogingen.

De oudere dochter Nathalie was als klein meisje door haar ouders meegetroond naar de opname van een film voor seksuele voorlichting. De maker ervan, een kennis van Walter Quartier, werd naderhand veroordeeld voor de verspreiding van kinderporno. Quartier en zijn vrouw speelden zelf mee in die film.

Vader Walter Quartier bekende aan de politie enkele feiten, zoals die keer dat hij het laken had weggetrokken. Hij gaf ook toe dat hij dronken wel eens bij zijn dochter Sophie in bed kroop en dat hij een keer naakt in de badkamer kwam toen er een vriendinnetje van Sophie op bezoek was. “Oei, ik dacht dat je Sophie was", verontschuldige hij zich toen.

Andere voorvallen waren volgens Quartier nooit gebeurd. Die waren ontsproten uit de fantasie van zijn oudere dochter Nathalie.

Zelf naar politie gestapt

De rechters zijn het niet met hem eens. De getuigenis van Nathalie wordt ondersteund door verklaringen van vrienden, leerkrachten en collega’s van de overleden Sophie. Ook steunt de rechtbank zich op notities die Sophie maakte in brieven en dagboeken. Sophie stond op het punt om zelf een klacht in te dienen en was samen met Nathalie al voor een verkennend gesprek naar de politie geweest. Een maand later pleegde Sophie zelfmoord.

De gerechtsdeskundige acht het waarschijnlijk dat de psychiatrische stoornis van Sophie een gevolg was van het seksueel misbruik door vader en ook de zeer moeilijke opvoedingssituatie bij haar thuis.

De 68-jarige Walter Quartier wordt daarvoor veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 4 jaar. Volgens de rechtbank gaf hij “voorrang aan zijn eigen behoeften zonder rekening te houden met de fysieke en psychische integriteit van zijn dochters noch met hun emotioneel welzijn.”

De procureur vroeg zijn onmiddellijke aanhouding maar daar ging de rechtbank niet op in.