Acteur en raadslid Mark Tijsmans protesteert tegen eigen partij en stapt uit politiek: “Cultuur is voor N-VA niet belangrijk”

Antwerpen/Borgerhout Drugsmaf­fia laat verdacht pakket achter bij familielid van ‘De Algerijn’: huizen uit voorzorg ontruimd

In de Schoenstraat in Borgerhout is vanmorgen rond 8 uur een verdacht pakket aangetroffen. Een voorbijganger zag het pak, dat op een explosief leek, liggen aan een voordeur en verwittigde de politie. In het huis woont een alleenstaande vrouw met een kind. Het zou gaan om een stiefzus van Mohamed Reda C., alias ‘De Algerijn’.

10:51