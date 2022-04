Achttien Oekraïense vluchtelingen slachtoffer van huisjesmelkerij: pand verzegeld

Doel Chauffeurs van container­lif­ten bij DP World stappen voortaan veilig in hun cabine: “Gedaan met op 13 meter hoog laddertje te klimmen”

Op de terminal van DP World in Doel is vrijdag een gloednieuw hoofdkantoor ingehuldigd. Het gebouw is een vernuftig staaltje architectuur geworden. Tegelijk is er ook een veilige parking aangelegd voor de straddle carriers (containerliften). De 255 chauffeurs stappen voortaan in hun cabine via een platform en moeten niet langer op een loodrecht smal laddertje van 13 meter klimmen.

17:06