Achttien Oekraïense studenten krijgen diploma op Schoon Verdiep

In mei en juni leerden de jongeren Nederlands en academisch Engels, maar werden ze ook voorbereid op een eventuele start in het hoger onderwijs in Vlaanderen in september 2022. De Antwerp Short Course, een initiatief van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen, focuste niet alleen op studeren, er werd ook tijd vrijgemaakt voor sociale en ontspannende activiteiten om zo de vluchteling-studenten te laten kennismaken met elkaar en met hun Vlaamse medestudenten.

Oekraïense studenten krijgen een diploma in het Antwerpse stadhuis.

Verdere studie

“Je kunt uiteraard geen Nederlands leren op acht weken tijd, maar we kozen er bewust voor om het traject kort te houden”, vertelt Christine Engelen, directeur van Linguapolis, het taleninstituut van UAntwerpen. “We zijn gestart met een mondje Nederlands zodat de studenten hier hun weg wat beter zouden vinden, maar het leek ons het meest zinvol om hen te ondersteunen in het Engels met het oog op een terugkeer naar Oekraïne of een verdere studie hier.”

Veertien deelnemers begonnen in mei aan de cursus. In de daaropvolgende weken kwamen er nog vier studenten bij. De voorbereidende cursus was er voor vluchtelingen uit Oekraïne met een tijdelijke beschermingsstatus in België, die een instapniveau van B1 Engels hadden. Op donderdag 7 juli vond de proclamatie voor de deelnemers van de Antwerp Short Course plaats in de wandelzaal op het Schoon Verdiep in het stadhuis in Antwerpen.

Mila, een Oekraïense studente, krijgt haar diploma.

Upgrade

Mila Hrabchak (19) was een van die studenten. Haar gezin is nog in Oekraïne, maar Mila verblijft bij een gastgezin in Antwerpen. “Ik ben iedereen enorm dankbaar om deze cursus voor ons te organiseren”, vertelt Mila. “Ik heb hier zowel Vlamingen als Oekraïeners leren kennen, ik voel me al veel meer op mijn gemak dan toen ik hier toekwam. Mijn Engels heeft een upgrade gekregen, en ik voel me niet meer zo alleen. Ik wil hier graag de Engelstalige bachelor Social-Economic Sciences blijven studeren aan de universiteit.”

Oekraïense studenten krijgen een diploma in het Antwerpse stadhuis.

