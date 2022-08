Achttien maanden cel gevorderd voor koperdief bij Infrabel in Berchem

Antwerpen Hittegolf nét voorbij… en daar zijn de eerste kerstbomen op de Antwerpse Meir: “Te vroeg voor kerst? Ik denk het niet”

Voorbijgangers op de Antwerpse Meir wreven zich donderdag serieus in de ogen. Want nét nu we aan het bekomen zijn van een heuse hittegolf, worden in de etalage van de voormalige kledingzaak P&C – jawel - kerstbomen geplaatst. Het werk van kerstwinkel It’s All About Christmas, zo blijkt, die er dit najaar zijn intrek neemt.

