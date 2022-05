Achtervolging politie eindigt in crash naast E19

Antwerpen De Marnix­plaats autovrij? Experts schrijven ‘Pleinen­plan’ uit voor Antwerpen

Stel je voor: de Marnixplaats, waar nu auto’s rondrijden, is een autovrij plein vol spelende kinderen en terrasjes, een beetje zoals de Dageraadplaats. Het is het droombeeld van stedenbouwkundigen Maarten Vrebos (37) en Luk Vanmaele (76) van ontwerpbureau Stramien. Zij dokterden een Pleinenplan uit voor Antwerpen, met als doel een mogelijke herinvulling van het publieke domein in de stad.

10 mei