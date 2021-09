Achtervolging eindigt met crash: 3 inzittenden gearresteerd

Column Luc Van der Kelen neemt afscheid van Mister B.: “Slapen, in de woonkamer op het tapijt, is het enige wat hij nog poogt te doen”

11 september Leven is afscheid nemen. Niets is voor altijd. Het afscheid zit er aan te komen voor onze huiskat(er), Mister Belvedere. Hij was een cadeautje van onze schoondochter June, die uit Amerika kwam en later nieuwe horizonten ging verkennen in Japan. Ze had hem gekozen uit een nest van acht kittens. Hij was als laatste en kleinste geboren, en hij zal desondanks ook langer leven dan alle andere, die we hebben gehad. Zijn naam, afgekort Mister B., had ze gevonden in een van die Amerikaanse sitcoms van twintig jaar geleden.