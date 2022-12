Achterstallige boetes tot ruim 50.000 euro geïnd tijdens controle

Futsal eerste nationale Jasper Buyl speelt met FT Antwerpen gelijk in Charleroi (5-5): “We gaven de match in de slotfase helemaal uit handen”

De topper tussen Charleroi en FT Antwerpen – de nummer drie tegen nummer twee in de rangschikking – is geëindigd in een 5-5-gelijkspel. Op zich lijkt dit een resultaat, waarmee men in Antwerpen zou moeten kunnen leven. Na afloop van de clash was er weinig vreugde bij de Sinjoren. Een zekere zege ging alsnog in rook op.

18 december