Acht nieuwe namen voor Antwerpen Proeft

Antwerpen Alweer een hoop dronken bestuur­ders moet rijbewijs afgeven tijdens controleac­tie

De verkeerspolitie organiseerde in de nacht van vrijdag op zaterdag een wodca-controle in de binnenstad, een afkorting voor ‘WeekendOngevallen Door Controles Aanpakken’. Er werd gecontroleerd aan het Kattendijkdok-Oostkaai en op de Oude Leeuwenrui. Uit de resultaten bleek dat er veel bestuurders te diep in het glas gekeken hadden.

16 april