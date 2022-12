Acht jaar cel voor verkrachter 89-jarige, slachtoffer pleegt op 12 december euthanasie: “Ze heeft al een zoon en een echtgenoot moeten afgeven, dit was er te veel aan”

Antwerpen ASSISEN. “Ja, ik had een mes bij. Ongeveer zo groot als mijn onderarm”: wat was rol van Joëls liefdesri­vaal tijdens dodelijke 22 seconden?

Een langverwacht moment in het assisenproces tegen Bryan Reyes del Rosario: het verhoor van Ezequiel S.V., bijgenaamd ‘Bebo’. Hij was tenslotte de liefdesrivaal die het aan de stok had met Joël Ozuna, niet Reyes del Rosario. Maar ook na het verhoor van Bebo bleef de assisenzaal met een pak vragen achter, tot ergernis van de voorzitter. “Moet ik u eraan herinneren dat u onder eed staat, meneer?”

6 december