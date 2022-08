Acht jaar cel voor pervert (31) die minderjarigen uitdaagt tot “Durven of doen !”

AntwerpenDe correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 31-jarige man uit Antwerpen veroordeeld tot acht jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling, omdat hij opnieuw minderjarigen seksueel had benaderd online. Hij was in 2013 al voor gelijkaardige feiten veroordeeld, maar herviel nadat zijn voorwaarden werden afgebouwd.

Het onderzoek ging van start met een melding van het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) dat via een Belgisch IP-adres twee foto’s van kindermisbruik werden verspreid. Het IP-adres bleek toe te behoren aan de beklaagde. Op 17 maart werd een huiszoeking uitgevoerd en op zijn laptop werd een grote hoeveelheid kinderporno aangetroffen.

Zijn laptop werd verder uitgelezen en daaruit bleek dat hij zich op verschillende socialenetwerksites had voorgedaan als een 12-jarige jongen. Hij zocht contact met minderjarigen en daagde hen uit tot een spelletje ‘Waarheid, durven of doen’. Hij vroeg dan om naaktfoto’s en stelde seksueel getinte vragen.

De beklaagde werd verhoord en ging meteen tot bekentenissen over. Hij gaf toe dat hij naar kinderporno had gezocht en de beelden ook zelf had verspreid. Hij bekende verder dat hij via Zoom contact had met minderjarige jongens en dat hij hen gevraagd had om hun kleren uit te doen. Hij vermoedde dat ze 13 à 14 jaar waren. Het was niet mogelijk om de slachtoffers te identificeren. Volgens de beklaagde legde hij contacten met minderjarigen over heel de wereld en waren er bijna geen Belgen bij.

Het hof van beroep had de dertiger in 2013 al tot vijf jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling veroordeeld voor het aanranden van elf minderjarigen, het aanzetten tot ontucht en voor het bezitten en verspreiden van kinderporno in de periode 2010 - 2012. Hij had zich toen ook voorgedaan als minderjarige en zijn slachtoffers uitgedaagd tot het spelen van ‘Waarheid, durven of doen’. De procureur noemde de beklaagde een “seksueel roofdier” en de “schrik van elke ouder”. Ze had tien jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling gevorderd.

“Oude gewoonten”

De verdediging had geen betwisting gevoerd over de feiten en stelde dat iedereen de problematiek van zijn cliënt onderschat had. De strafuitvoeringsrechtbank had hem in 2016 vrijgelaten onder voorwaarden. Hij moest een aangepaste ambulante behandeling volgen, libidoremmende medicatie nemen en een internetverbod naleven. De beklaagde hield zich daar ook aan en na verloop van tijd werden de voorwaarden één voor één afgebouwd.

“Maar zijn stoornis was zwaarder dan gedacht. Hem een ambulante behandeling laten volgen, was een vergissing, zo blijkt nu. Zijn problematiek was niet onder controle en toen dan ook nog eens de coronacrisis tussenkwam, werd er een perfecte storm gecreëerd. Mijn cliënt, die moeilijk contacten kan leggen door zijn autismespectrumstoornis, raakte sociaal geïsoleerd. Hij probeerde eerst nog online contact te zoeken onder zijn eigen naam en leeftijd, maar dat werd niets. Stilaan herviel hij terug in zijn oude gewoonten, met alle gevolgen van dien”, had zijn advocaat John Maes gepleit.

De beklaagde heeft nood aan een gespecialiseerde, residentiële behandeling. De verdediging had daarom gevraagd om geen te zware celstraf op te leggen, omdat hij in de gevangenis niet de hulp kan krijgen die hij nodig heeft. De rechtbank veroordeelde hem tot acht jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.

