Acht jaar cel gevorderd voor aanval met gebroken fles op Antwerpse De Coninckplein

De beklaagde en het slachtoffer zijn beide van Somalische origine en trokken geregeld met elkaar op. In de nacht van 2 op 3 oktober 2021 waren ze samen op café gegaan op het De Coninckplein in Antwerpen. Toen Mohammed O.Y. op een bepaald moment buiten een sigaret stond te roken, was Abdiaziz M.A. boos op hem afgestormd. Hij begon hem te duwen en te slaan. Ook de beklaagde liet zich niet onbetuigd tijdens de vechtpartij, die door de stadscamera’s gefilmd werd.

Mohammed O.Y. verklaarde later niet te weten waarom het slachtoffer hem had aangevallen. Abdiaziz M.A. zei dat ze ruzie over geld hadden gekregen. Wat de reden ook was, de beklaagde liep na het handgemeen weg en zette zich even verderop in een portiek. Volgens de advocaat van het slachtoffer hield hij zich daar achttien minuten lang verscholen tot hij Abdiaziz M.A. zag aankomen.