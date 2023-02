Acht Antwerpse scholen krijgen geld van stad om klimaatprobleem aan te pakken

“Pas je lessen aan, of er wacht je een bloederig einde”: geschiede­nis­prof Universi­teit Antwerpen bedreigd omdat hij niet doceert ‘hoe rijk de Vlaamse cultuur is’

Een “vuile marxist” die niet doceert “hoe rijk de Vlaamse cultuur” is. En hoe de cultuur van “Islam, joden, homo’s en zigeuners des duivels en barbaars” is. Het is maar een greep van het weinig fraais dat geschiedenisprofessor Peter Stabel afgelopen zomer naar zijn hoofd kreeg geworpen via een anonieme dreigmail. Nog zou de prof zijn lessen drastisch moeten aanpassen. “Anders staat je een bloederig einde te wachten.” Zelf tilt Stabel niet zo zwaar aan de feiten, maar politie en parket wel, die een verdachte konden identificeren.