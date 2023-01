Academische ‘toptransfer’: Antwerpse prof wordt nieuwe baas technische universiteit Eindhoven

Aan de Belgische universiteiten wordt een nieuwe rector traditioneel gekozen door de academische gemeenschap. Van studenten tot professoren: allemaal kunnen ze hun stem uitbrengen. In Nederland ligt dat anders. Daar wordt een nieuwe rector na internationale ‘headhunting’ geselecteerd, waarna een benoeming volgt door de Raad van Toezicht van de universiteit. Die eer valt nu te beurt aan professor Silvia Lenaerts (1966). Zij wordt op 15 mei de eerste vrouwelijke rector van Eindhoven University of Technology (TU/e).

Lenaerts is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Wetenschappen van de UAntwerpen. Ze leidt de door haar opgerichte onderzoeksgroep Duurzame Energie- en Lucht- en Watertechnologie (DuEL). Daarnaast is ze sinds 2016 vicerector Valorisatie & Ontwikkeling.

“Sterk leiderschap”

Peter Wennink, voorzitter Raad van Toezicht van de TU/e, is bijzonder trots met de aanstelling van Silvia Lenaerts. “De adviescommissie was unaniem enthousiast over haar kwaliteiten. We krijgen een sterke rector, een topwetenschapper met grote ervaring in onderzoek en onderwijs. Ze heeft overtuigende verbindende kwaliteiten en sterk leiderschap.”

Silvia Lenaerts zelf kijkt reikhalzend uit naar haar nieuwe job. “Ik vind het een eer en een genoegen om deze verantwoordelijkheid te mogen opnemen bij de TU/e, een topuniversiteit met een centrale rol in een van de sterkste hightech-ecosystemen van Europa. Ik geloof in mensen en de connectie tussen mensen. Ik geloof in samen groeien door vertrouwen, openheid en langetermijnsamenwerking, om samen te bouwen aan een slimme en duurzame samenleving.”

Verder bouwen

Voor de UAntwerpen is het vertrek van Lenaerts een groot verlies. Zij lag aan de basis van het valorisatiebeleid van de unief, de ‘transfer’ van kennis en technologieën naar het bedrijfsleven toe. “Daar zijn we haar zeer dankbaar voor”, zegt UAntwerpen-rector Herman Van Goethem. “De structuur is er, daar kunnen we verder op bouwen. Vanzelfsprekend wensen we Silvia veel succes in Eindhoven. Het is een hele eer om te worden aangezocht voor een dergelijke mooie functie. Deze ‘transfer’ toont ook de impact van onze universiteit.”

Rector Van Goethem gaat nu, in overleg met zijn beleidsteam, aan de Raad van Bestuur een kandidaat-opvolger voordragen. Silvia Lenaerts blijft nog in functie tot half mei.

