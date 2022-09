A12 richting Brussel even volledig versperd door brandend voertuig in Wilrijk

Berchem Mysterie in buurtpark De Veldekens: waar komt al dat steenpuin plots vandaan?

De buurtbewoners van De Veldekens staan voor een mysterie: hoe vaak zij of stadsarbeiders er ook afval gaan oprapen, er verschijnt steeds – en blijkbaar vanuit het niets – nieuw steenpuin in het buurtparkje in de wijk. Het blijkt over een fysisch proces te gaan, nadat de bodem er omgewoeld werd voor een heraanleg.

18 september