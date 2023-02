A12 richting Antwerpen opnieuw vrijgemaakt na ongeval ter hoogte van Viaduct Wilrijk

Livios De kans op overstro­min­gen voor je nieuwe woning correct inschatten? Deze nieuwe G- en P-scores helpen je op weg

Wie vastgoed verkoopt of verhuurt, is verplicht om preciezere informatie te verstrekken over de overstromingsgevoeligheid van de woning. Die informatieplicht is er al tien jaar, maar werd in januari verstrengd. Het overstromingsrisico wordt voortaan opgesplitst in een G-score voor het gebouw en een P-score voor het perceel. Bouwsite Livios zocht uit wat er precies veranderd is.

6 februari