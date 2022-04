9 jaar cel gevorderd tegen ‘El Magico’: drugscrimineel verdacht van mislukte invoer van 771 kg cocaïne

Antwerpen Tijdelijke Oosterweel­steen­weg voor renovatie Royers­sluis open vanaf 7 april

Rijd je gewoonlijk van en naar de haven via de Royerssluis? Dan doe je dat vanaf 7 april over nieuwe - tijdelijke - wegen en fietspaden. Tussen de Siberiabrug, Kattendijksluis en de Royerssluis legden Port of Antwerp en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) tijdelijke wegen aan. “Zo ondervindt het (fiets)verkeer van en naar de haven de komende maanden weinig hinder van de renovatiewerken aan de Royerssluis.”

14:36