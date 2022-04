80-jarige bestuurder beschadigt vier voertuigen en herinnert zich er niets meer van

Gisterenmiddag ontving de politie een melding dat een wagen verschillende geparkeerde voertuigen had geraakt op de Sint-Bernardsesteenweg, op het Kiel. De wagen zelf werd zwaar beschadigd aangetroffen in de Kanunnikenstraat, niet veel verderop. De chauffeur bleek een 80-jarige man te zijn en kwam blijkbaar nogal verward over. In de Kanunikkenstraat probeerde hij zijn voorwiel te vervangen en hij had geen weet van eender welke aanrijding.