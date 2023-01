79ste verjaardag van massale deportatie Deurnese politiemannen herdacht: 35 agenten stierven in kampen

INTERVIEW. “Ik kreeg 2.000 euro voor psychisch lijden. De stad 2.700 euro voor een beschadig­de boom.” Frédéric (44) verloor grote liefde Paul (39) in Paarden­markt-explosie

Een verwoestende gasexplosie veegde exact vijf jaar geleden drie huizen weg op de Paardenmarkt in Antwerpen, en daarmee ook de levens van twee mannen, Sahil (26) en Paul (39). Diens laatste partner Frédéric Monsieur (44) overleefde de ramp, al markeerde dat het begin van een lastig parcours, dat hem tot in de psychiatrie bracht. Een gesprek over de fatale nacht, een juridisch gevecht dat nog steeds niet helemaal voorbij is, en omgaan met het verlies van je geliefde. “Ik heb geprobeerd om opnieuw te daten, maar het lukt me niet.”

14 januari