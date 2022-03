7 leuke activiteiten voor jou en je kroost tijdens de paasvakantie in de regio Antwerpen: van spoorfietsen in Kapellen tot skaten in Schilde

ANTWERPEN Geen zomer zonder lente: zomerbar op Park Spoor Noord werpt de deuren al open

Eén van de grootste zomerbars van ’t stad werpt dit weekend weer feestelijk de deuren open. Heel de Koekenstad kan vanaf vrijdagavond weer terecht in Bar Noord in Park Spoor Noord voor de befaamde houtovenpizza’s en verfrissende drankjes. De openingsavond wordt in goede banen geleid door deejays Boat, Bubba en vele anderen.

30 maart