“7.000 dieren, maar ik zie ze allemaal even graag”: Jonas (33) is nieuwe dokter van Antwerpse zoo

Burgemees­ter De Wever: “Aanslag­ple­gers gebruiken nu ook échte springstof... Bijzonder zorgwek­kend”

“Na de granaten en de vuurwerkbommen is er een nieuw apparaat beschikbaar in het drugsmilieu”, zegt Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Hij deelt daarmee de vrees van Vlaams Belanger Filip Dewinter na de recente aanslagen in Wilrijk en Mechelen. “Als die aanslagplegers nu professionele springstof gaan gebruiken, loopt het vroeg of laat opnieuw mis, zoals bij de moord op het 11-jarige meisje in Merksem”, stelt Dewinter.