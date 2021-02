65-jarige man overleden in cellencomplex Vlinderpaleis

Antwerpen Geen 3 maar 4 jaar cel: pooier met teddybeer­ca­me­ra krijgt strengere straf dan gevraagd

16:25 Een 27-jarige Roemeense pooier is veroordeeld tot vier jaar celstraf omdat hij zijn vriendin had geslagen en bespioneerd met een teddybeercamera. De rechtbank is strenger dan de openbare aanklager. Die had drie jaar celstraf gevorderd.