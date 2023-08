65.000 m2 ziekenhuis netjes krijgen? Ze zijn er al sinds februari vorig jaar mee bezig: ZNA Cadix wordt grondig gepoetst

Onderzoe­kers buigen zich over dode walvis in Deurganck­dok: “Kadaver was al behoorlijk beschadigd, wellicht gebotst met schip”

Wetenschappers van de Belgische universiteiten en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen buigen zich vandaag over het kadaver van de aangespoelde walvis in het Deurganckdok. UGent-professor Pieter Cornillie ging op dinsdag de vinvis monsteren. “Het is nog een erg jong dier, dat wellicht tegen een schip gebotst is.”