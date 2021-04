6 jaar cel voor basketter die 30 kilo cocaïne België zou hebben binnengesmokkeld

Antwerpen Gezocht: aannemer die versleten liften in Antwerpse Voetgan­gers­tun­nel wil restaure­ren: “De werken zijn complex”

14 april Het is weer zover. Sinds deze week laat één van de liften in de Antwerpse Voetgangerstunnel het afweten. Dubbel vervelend is dat de Kennedyfietstunnel - hét alternatief om de Schelde over te steken - nog de hele paasvakantie volledig dicht is. Een structurele oplossing voor de problemen met de liften van de Voetgangerstunnel is voorlopig niet in zicht. Het Agentschap Wegen en Verkeer worstelt met de zoektocht naar een aannemer.