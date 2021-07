6.843 geboorten in Antwerpen, Sara en Moham(m)ed populairste voornamen

Er kwamen in 2020 over het hele stedelijke grondgebied iets meer jongens (3.530) dan meisjes (3.313) ter wereld. Het district Antwerpen neemt 2.552 van de 6.843 geboorten voor zijn rekening. Deurne volgt met 1.202, Borgerhout staat derde met 639. In polderdistrict Berendrecht-Zandvliet-Lillo werden 76 kinderen geboren. Op één na hadden alle pasgeborenen daar de Belgische nationaliteit.

Vlaams Belang wijst op het grote verschil tussen de nationaliteit van de kinderen en die van de moeders. Een blik op de cijfers leert dat Deurne het district is met het hoogst aantal niet-Belgische moeders: 75 procent. In Borgerhout is dat 72 procent, maar bijvoorbeeld in Berendrecht-Zandvliet-Lillo bedraagt dat amper 13 procent.