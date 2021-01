6.500 Antwerpenaren uit twee wijken opgeroepen om zich te laten testen op Covid-19

AntwerpenDe stad Antwerpen roept iedereen die in de twee wijken van postcode 2018 woont, tussen het Stadspark en de Lamorinièrestraat, op om zich te laten testen op Covid-19. Het aantal besmettingen is daar de laatste dagen hoog in vergelijking met het stedelijke gemiddelde. De stad wil op die manier de stijging op de voet volgen en ook nagaan of er nieuwe varianten circuleren.

De stijging werd vastgesteld in twee buurten in postcode 2018 in het district Antwerpen. De stad wil de inwoners uit die buurten (vanaf een leeftijd van 6 jaar) laten testen. Inwoners krijgen een oproepingsbrief met een code waarmee ze zich gratis kunnen laten testen in het testdorp TestCovid op Spoor Oost. Het gaat om (delen van) de volgende straten: Antoon van Dyckstraat, Belgiëlei, Brialmontlei, Charlottalei, Consciencestraat, Isabellalei, Jacob Jordaensstraat, Lamorinièrestraat, Lange Leemstraat, Mercatorstraat, Nerviërsstraat, Plantin en Moretuslei, Van Eycklei.

“We testen preventief en op grote schaal in de wijken waar de besmettingsgraad momenteel helaas het hoogst ligt. Daardoor zullen we zicht krijgen op de impact van de nieuwe varianten op de gezondheidssituatie”, legt burgemeester Bart De Wever uit. “Het gaat over ongeveer 6.500 Antwerpenaren vanaf zes jaar. Met de resultaten van hun tests kunnen medische experts doelgericht aan de slag om onze gezondheid te beschermen. De nieuwe varianten leiden tot heel wat ongerustheid. Maar ons beleid moet gebaseerd zijn op wetenschappelijke bevindingen. Zeker nu de vaccinatiecampagne in volle uitvoering is, moeten we het verloop van het virus nauwkeurig in beeld brengen om de druk op onze zorginstellingen onder controle te houden.”

Waakzaam blijven

Schepen en voorzitter van ZNA Fons Duchateau: “Het testdorp zal zich de volgende dagen aanpassen aan het aantal bezoekers. We maken ons sterk dat we een eventuele toevloed succesvol gaan kunnen opvangen zoals we in het recente verleden al hebben bewezen. Testing is van kapitaal belang om de situatie in de getroffen wijken te kunnen inschatten. Ook nu vaccinatie steeds dichterbij komt, moeten we waakzaam blijven. We zijn nog niet uit de gevarenzone. Gelukkig kunnen we blijven rekenen op de inzet van onze mensen.”

Vandaag werden de leerlingen en het personeel van de Joodse school Jesode-Hatora Beth-Jacob in de Lange van Ruusbroecstraat al getest. De afgelopen dagen werden daar ook enkele besmettingen vastgesteld. In overleg met de scholen en CLB’s wordt bekeken om ook testings in de lagere scholen in de betrokken buurten te organiseren. Die zouden dan begin volgende week kunnen uitgevoerd worden met mobiele teams van UZA. Zowel leerlingen als leerkrachten kunnen dan worden getest.

Volledig scherm Stad Antwerpen roept inwoners van enkele buurten op zich te laten testen. © Stad Antwerpen