54,5 ton drugs in beslag genomen sinds begin dit jaar: “Het probleem wordt enkel maar groter”

In de grote hal van Belgian New Fruit Wharf, aan kaai 188 in de Antwerpse haven, kon je je vanochtend vergapen aan een indrukwekkende samenkomst van hoogwaardigheidsbekleders. Dat was natuurlijk niet voor niets, want op het programma stond de presentatie van de nieuwe cijfers omtrent de drugscriminaliteit in Antwerpen. De aanwezige sprekers grepen eveneens de gelegenheid aan om te benadrukken dat internationale samenwerking cruciaal is in de strijd tegen de georganiseerde drugsmisdaad.