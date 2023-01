50 jaar lang trok hij van court naar court, maar op Wimbledon kwam onze verslaggever Walter Thys (86) het liefst

Tennisminnend Antwerpen is in rouw. Op 86-jarige leeftijd is Walter Thys overleden. Meer dan 50 jaar lang was Walter tennisverslaggever voor De Nieuwe Gazet en Het Laatste Nieuws. Pas 5 jaar geleden, op zijn 80ste, vond hij het tijd om te stoppen.

Walter Thys was als journalist een begrip in de tenniswereld. Met zijn kennersoog schreef hij gedurende zijn hele journalistieke carrière zowel over de kleinere toernooien in de regio Antwerpen en België, maar ook volgde hij tientallen jaren de resultaten van de Belgische toppers op het allerhoogste niveau in het ATP en WTA-circuit en de internationale grandslams in Parijs, Londen, Melbourne en New York.

Tennistrofeeën

Geboren op 18 augustus 1936 maakte Thys zich in 1967 lid van de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten (BBS). Hij meldde zich als journalist aan voor de De Nieuwe Gazet, het kopblad van Het Laatste Nieuws in Antwerpen. Sindsdien was Walter onafgebroken tot 2022 als medewerker verbonden aan onze redactie. Hij bezat een encyclopedische kennis over de tennissport en voerde zijn job nauwkeurig en met hart en ziel uit. In de tenniswereld was Thys graag gezien. Ook was hij betrokken bij de organisatie van toernooien en het uitreiken van tennistrofeeën. Thys zette zich jaren als perschef in bij het ECC-tennistoernooi en later de Diamond Games in Antwerpen.

Volledig scherm Verslaggever Walter Thys op Wimbledon. © Photo News

Wimbledon is als bakermat van het tennis ongetwijfeld het toernooi waar Walter Thys het liefste naar toe trok in zijn carrière. In 2017 zag hij zich door All England Club met een medaille geëerd omdat het zijn 50ste editie als journalist was. Na die jubileumeditie vond hij het als tachtigjarige tijd om te stoppen.

Quote Het tijdperk met supertalen­ten Justine Henin en Kim Clijsters was de absolute piek. Ik heb met allebei de beste contacten gehad Walter Thys

Aan onze krant blikte hij bij die gelegenheid terug op zijn rijke geschiedenis aan ervaringen in Wimbledon. Bij zijn allereerste editie in 1968 was het nog de grootste zorg als sportjournalist om een tekst ‘tijdig’ bij de krant te krijgen: “Er bestond nog geen fax of computer. We tikten onze tekst op een typemachine - een ongelooflijk gekletter en getokkel in de perszaal. Dan gaven we teksten door aan een telexdienst.”

Meerdere generaties

Thys zag over verschillende generaties alle grote tenniskampioenen aan het werk op het heilige gras, bij de mannen van Rod Laver over het tijdperk van Björn Borg en McEnroe tot de generatie van Pete Sampras en later Roger Federer. In de jaren zeventig en tachtig bleven hem de epische duels tussen Martina Navratilova en Chris Evert bij. “Sampras vond ik de beste grasspeler, maar over alle courts heen vind ik Federer de allerbeste”, aldus Thys in 2017. Ook zag hij hoe België zich over tientallen jaren heen steeds meer internationaal kon onderscheiden, met het tijdperk van supertalenten Justine Henin en Kim Clijsters als absolute piek: “Het was een mooie tijd, ik heb met allebei de beste contacten gehad.”

Onze redactie betuigt de familie haar medeleven en wenst hen veel sterkte.